Aperta la nuova sede del Pd: “Sarà la casa dei cittadini”

personaggi, eventi, luoghi di Tradate

Una carrellata di leader del centrosinistra e del Partito Democratico hanno tenuto a battesimo la nuova sede del Pd di Tradate. La cerimonia è avvenuta sabato mattina, con tanti simpatizzanti che hanno partecipato alla festa. Oltre al segretario cittadino, Santi Raineri, che ha fatto da padrone di casa, ha partecipato anche il sindaco Laura Cavalotti, non iscritto al partito, ma sostenuto dal Partito Democratico alle prossime elezioni di primavera.

Presenti anche: il segretario regionale del Pd, Alessandro Alfieri; il segretario provinciale Samuele Astuti; ò’onorevole Daniele Martelli; il capogruppo provinciale, Paolo Bertocchi; il capogruppo cittadino Aureliano Gherbini; il vicesegretatio Laura Biffi e molti altri volontari e consiglieri comunali della città.

«Sono orgoglioso di accogliervi nella nuova casa del Partito Democratico di Tradate – ha commentato Raineri -. Uso il termine casa e non sede intenzionalmente, poiché la casa è il luogo dove si riunisce una famiglia. Le elezioni amministrative sono ormai vicine, anche se ancora non conosciamo la data precisa, ma sappiamo invece con certezza che il nostro obiettivo è sconfiggere ancora una volta il centro destra e mantenere l’amministrazione della nostra città per altri 5 anni».

«Per questo motivo abbiamo deciso, come Partito Democratico e come partito di maggioranza nella maggioranza, di aprire la nostra sede elettorale in centro alla città, in un punto nevralgico nella vita quotidiana dei nostri concittadini – ha proseguito il segretario -. Vogliamo così essere presenti per chi già ci conosce e ci concede la propria fiducia, avvicinarci a chi è un simpatizzante del centrosinistra e anche a chi è lontano da noi, ma che in questi anni trascorsi ha saputo apprezzare il buon governo della città. Questa casa sarà il luogo dove raccogliere le opinioni, le idee per il futuro, i giudizi sia positivi che negativi su quanto fatto, ascoltare la voce dei cittadini, essere presenti sul territorio con appuntamenti cadenzati. I cittadini devono sapere che qui le porte sono sempre aperte per tutti».

Raineri ha chiuso il discorso proprio a sostegno della ricandidatura della Cavalotti: «Voglio ringraziare Laura Cavalotti per la sua ricandidatura a Sindaco, figura forte e necessaria per tenere unito tutto il centrosinistra. Questa casa sarà aperta tutti i martedì sera alle ore 21 per le riunioni di circolo aperte agli iscritti e tutti i sabato mattina dalle ore 10 per incontrare i cittadini»