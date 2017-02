La voce delle scuole contro la violenza sulle donne

Scarpe rosse contro al violenza sulle donne

Una serie di appuntamenti per portare al centro dell’attenzione il drammatico tema della violenza sulle donne, approfondendone gli aspetti culturali e sociali con personalità di rilievo nazionale e locale.

Le iniziative sono state presentate in Comune a Varese con una conferenza stampa. Le iniziative sono organizzate con il Liceo Classico Statale “E. Cairoli” di Varese e I.S.I.S. “J. M. Keynes” di Gazzada Schianno con il sostegno del Comune di Varese.

Sono tre momenti in cui si vuole andare oltre le singole notizie di violenza e oltre la cronaca affrontando il problema con un’analisi aperta a tutti. Parteciperanno personalità di rilievo nazionale, come la scrittrice Dacia Maraini e il sociologo Marco Deriu dell’università di Parma, ma anche l’attrice Betty Colombo e il Magistrato del Tribunale per i Minorenni di Milano Sabrina Ditaranto.

Venerdì 10 febbraio 2017 – h. 17:30 – 19:30

Aula Magna – Università dell’Insubria – Via Ravasi, 2 – Varese

Incontro con la scrittrice

DACIA MARAINI

L’amore rubato. Le matrici culturali della violenza sulle donne

Testi di Dacia Maraini letti e interpretati da

BETTY COLOMBO Martedì 28 febbraio 2017 – h. 17:30 – 19:30

Salone Estense – Via L. Sacco, 3 – Varese

Incontro con SABRINA DITARANTO

Magistrato del Tribunale per i Minorenni di Milano

I minori quali testimoni e vittime della violenza sulle donne Venerdì 31 marzo 2017 – h. 17:30 – 19:30

Sala Montanari – Via dei Bersaglieri, 1 – Varese

Incontro con MARCO DERIU

Sociologo dell’Università di Parma

Membro dell’Associazione Maschile Plurale

La violenza sulle donne: matrici sociali

«Una donna che subisce violenza è una donna turbata, la cui autostima non la mette nella condizione di essere serena – così commenta l’assessore ai servizi educativi di Varese Rossella Dimaggio -. Queste sono le ricadute sociali della violenza sulle donne alle quali vanno aggiunte le ripercussioni sui minori e il dolore fisico della donna stessa. E una città che vuole prendersi cura dei propri cittadini deve pensare anche a questo. Per questo come Comune di Varese sosteniamo queste iniziative».

A portare la voce delle scuole alla conferenza stampa di presentazione c’erano Fausta Zibetti, dirigente dell’Isis Keynes di Gazzada Schianno: «porto la voce dell’istituto Keynes e del liceo Classico di Varese «perché le nostre scuole vogliono dare voce a chi voce non ha. La tematica della violenza sulle donne entra nelle nostre scuole attraverso numerosi progetti perché trasmettere un punto di vista di non violenza è il nostro obiettivo. All’interno delle nostre aule dobbiamo crescere cittadini davvero consapevoli»

Aggiungono le insegnanti Caterina De Sario e Angela Todisco: «Il nostro obiettivo è creare una sensibilità comune che arrivi ai ragazzi. Scopo dell’educazione è provocare cambiamenti culturali e sociali per cambiare prospettiva sulle cose. Non in una logica emergenziale ma facendo cultura attraverso un percorso articolato e specifico sul tema con l’aiuto di professionisti del mondo accademico, istituzionale e culturale».