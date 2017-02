Arcade Fire

Gli Arcade Fire tornano in Italia per due date imperdibili a tre anni dall’ultimo trionfale tour del precedente album “The Reflektor”. La band capitanata da Win Butler e Régine Chassagne sarà in concerto lunedì 17 luglio al Milano Summer Festival (Ippodromo SNAI – San Siro) e martedì 18 luglio al Firenze Summer Festival alla Visarno Arena (Ippodromo del Visarno – Firenze).

Gli Arcade Fire hanno diffuso proprio in questi giorni il singolo “I Give You Power”, registrato con la vocalist soul Mavis Staples. Per volontà della formazione canadese tutti i proventi del brano andranno all’American Civil Liberties Union, organizzazione no-profit che sostiene la difesa dei diritti civili in America.

Mentre i fan in tutto il modo si chiedono quando uscirà il nuovo progetto discografico, gli Arcade Fire sono anche tra le band più attese dal vivo. Saranno headliner nei principali festival europei come il Primavera Sound, Roskilde Festival, Isle Of Wight: le due italiane di luglio sono assolutamente da non perdere!

17 LUGLIO 2017

MILANO

MILANO SUMMER FESTIVAL – IPPODROMO SNAI – SAN SIRO

Prezzo biglietti:

Posto unico in piedi € 37,00 + diritti di prevendita

NB. I prezzi indicati sono comprensivi di € 1,00 per charity

Apertura porte: ore 19.00

Inizio show: ore 21.00

18 LUGLIO 2017

FIRENZE

FIRENZE SUMMER FESTIVAL – VISARNO ARENA

IPPODROMO DEL VISARNO

Prezzo biglietti:

Posto unico in piedi € 36,00 + diritti di prevendita

Primo Settore Tribuna Numerata € 45,00 + diritti di prevendita

Secondo settore Tribuna Numerata € 38,00 + diritti di prevendita

NB. I prezzi indicati sono comprensivi di € 1,00 per charity

Apertura porte: ore 19.00

Inizio show: ore 21.00

Biglietti: Ticketone – www.ticketone.it – 892.101

I biglietti saranno disponibili in prevendita su www.iovado.club e My Live Nation dalle ore 11.00 del 15 Febbraio e dalle ore 11.00 del 16 Febbraio su www.ticketone.it