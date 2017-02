Area C, attivati oltre 6.500 ticket

Foto varie

Ieri, lunedì 13 febbraio, primo giorno della nuova Area C, alle ore 17.30 erano stati acquistati 6.500 ticket d’accesso, di cui 2.950 riguardano auto alimentate Gpl o metano che da oggi pagano l’accesso all’area dei Bastioni come le auto a benzina. Rispetto al numero complessivo, 5.300 ticket sono stati attivati e quindi utilizzati oggi.

“In attesa di dati sugli accessi per fare valutazioni definitive – dichiara Marco Granelli assessore alla Mobilità e Ambiente – ci sembra che i cittadini abbiano compreso che da oggi Area C aveva nuove regole. In molti hanno utilizzato i canali del servizio per approfondire le informazioni. Molte anche le attivazioni di ticket di proprietari di auto Gpl o metano”.

Tutti i numeri sono ancora parziali dato che il sistema era attivo fino alle ore 24.00 ma indicativi che le nuove regole del provvedimento sono state recepite dai cittadini.

Dei 6.500 ticket acquistati, 69 riguardano auto con conducente e di questi 25 per veicoli superiori agli 8 metri. Tra i 2.950 ticket attivati per veicoli Gpl o metano, 220 riguardano auto di proprietà di residenti in Area C e 1.155 sono attivazioni con metodo di pagamento “telepass”.

Molte le persone che si sono recate presso lo sportello o hanno telefonato al call center, l’80% in più che in una giornata media, per avere maggiori delucidazioni sulle novità. Bassi i tempi di attesa con una risposta entro i 20 minuti. In particolare 5.232 le chiamate ai call center, con risposta tra i 20 e i 60 secondi massimo. Numerose anche le mail ricevute che entro domani sera riceveranno tutte una risposta.