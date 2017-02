Area C, nuove regole per Euro 4, gpl, metano

Foto varie

Oggi, lunedì 13 febbraio, entrano in vigore le nuove regole di Area C, il provvedimento che regolamenta l’accesso al centro per ridurre la congestione. I cambiamenti riguardano:

Divieto di accesso ai veicoli Euro 3 diesel anche di proprietà dei residenti che però, e solo fino al 15 ottobre 2017, potranno utilizzare i 40 ingressi gratuiti ancora in loro possesso.

Divieto di accesso ai veicoli Euro 4 diesel senza filtro antiparticolato (Fap) con alcune deroghe che riguardano:

– residenti all’interno di Area C fino al 14.10.2018;

– veicoli privati di appartenenti alle Forze dell’Ordine fino al 14.10.2018;

– veicoli trasporto cose leggere e di servizio compresi manutentori e servizi di emergenza fino al 14.10.2017;

– autoveicoli adibiti a noleggio con conducente (NCC) superiori a 9 posti (classificate come diesel pesanti) fino al 14.10.2018;

– veicoli trasporto cose pesanti fino al 14.10.2018

I veicoli alimentati Gpl, metano, bifuel e dualfuel, come già previsto dalla delibera del 2013, potranno accedere nell’area interessata dal provvedimento previo pagamento del ticket di 5 Euro o con le agevolazioni previste per tutti i veicoli paganti.

I residenti in Area C proprietari di auto Gpl, metano, bifuel e dualfuel, per poter accedere ai 40 ingressi gratuiti e alla successive facilitazioni, da lunedì 13 febbraio devono registrare la loro auto. Per quanto riguarda le persone con disabilità in possesso di queste tipologie di veicoli è necessario effettuare la richiesta di deroga.

Sarà vietato l’accesso per i veicoli immatricolati merci dalle ore 8.00 alle ore 10.00 fatta esclusione dei veicoli elettrici.

In fase sperimentale e per la durata di quattro mesi sono state individuate alcune deroghe che riguardano:

– veicoli immatricolati come furgone isotermico o coibentato;

– veicoli adibiti a trasporto di merci alimentari deperibili destinate a esercizi pubblici, rivendite o eventi particolari che si trovano all’interno della ZTL, con inizio attività dopo le ore 9.00;

– veicoli destinati al trasporto di cose uso di terzi;

– veicoli appartenenti alla categoria “veicoli di servizio” solo in relazione a documentati interventi in emergenza;

– veicoli utilizzati da fiorai per l’allestimento di cerimonie;

– autofunebri;

– veicoli adibiti al trasporto di farmaci urgenti.

Per quanto riguarda i veicoli destinati all’autonoleggio con conducente – NCC – superiori a 9 posti il ticket cambia in relazione alla lunghezza dei veicoli in questo modo:

veicoli fino a mt. 8,00:

€ 15,00 – fino al 14/10/2017

€ 40,00 – dal 15/10/2017

veicoli compresi tra mt. 8,01 e mt. 10,50:

€ 25,00 – fino al 14/10/2017

€ 65,00 – dal 15/10/2017

veicoli superiori a mt. 10,50:

€ 40,00 – fino al 14/10/2017

€ 100,00 – dal 15/10/2017

Sono esentati da questa maggiorazione, mantenendo quindi il pagamento di 5,00 Euro, gli NCC superiori a nove posti dedicati al trasporto degli alunni iscritti alla scuola secondaria di primo grado e inferiori, per uscite didattiche e viaggi d’istruzione con destinazione interna alla ZTL Cerchia dei Bastioni – Area C e per i veicoli dedicati al trasporto degli alunni iscritti alle scuole secondarie di primo grado e inferiori con sede all’interno della ZTL per uscite didattiche e viaggi d’istruzione esterni alla stessa.

Per le necessarie richieste di deroghe e la registrazione del veicolo, in particolare le persone con disabilità e i residenti in Area C in possesso di veicoli alimentati da Gpl, metano, bifuel e dualfuel oltre che i veicoli destinati al trasporto merci per emergenze, è possibile consultare il sito http://www.comune.milano.it/wps/portal/ist/it/servizi/mobilita/Area_C dove sono reperibili tutti i moduli e informazioni più dettagliate.