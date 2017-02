“Area P”, torna domenica l’appuntamento con la poesia a palazzo Marino

Foto varie

Domenica 12 febbraio, alle ore 10.30, l’Aula consiliare di Palazzo Marino torna ad ospitare ‘Area P, Milano incontra la poesia’ per un incontro con Matteo Munaretto e l’accompagnamento musicale di Gianni Almasio e Antonio Spirito.

L’invito, come sempre, è rivolto a tutti i cittadini che amano la poesia e che potranno trascorrere la mattinata (l’evento terminerà intorno alle ore 12) ascoltando le opere dei poeti che di volta in volta si alternano sullo speciale palco del Consiglio comunale e riflettendo sui contenuti e sugli spunti che questo linguaggio letterario offre al pubblico.

L’ingresso in Aula consiliare è gratuito fino ad esaurimento posti.

‘Area P, Milano incontra la poesia’ è un’iniziativa promossa dalla Presidenza del Consiglio comunale e dall’Assessorato alla Cultura.

Per maggiori informazioni: 02/88450300-50312, oppure presidenzacc@comune.milano.it

Matteo Munaretto (Canegrate, 1977) vive a Pavia, dove insegna in un Liceo e collabora con l’Ateneo pavese per l’insegnamento di Letteratura italiana moderna e contemporanea.

Dottore di ricerca in Filologia Moderna, dedica i suoi studi alla poesia del Novecento, in particolare a Rebora e Luzi, sui quali ha pubblicazioni in riviste accademiche e atti di convegni. Ha collaborato all’edizione commentata dei Frammenti lirici di Rebora.

Sue poesie sono uscite su riviste («Poeti e Poesia», «Soglie», «Gradiva») e nella raccolta Il miele del silenzio. Antologia della giovane poesia italiana. Ha pubblicato Arde nel Verde, con riconoscimenti a Premi nazionali (Pontedilegno Poesia, Caput Gauri, Antica Badia di san Savino). Una silloge successiva è stata premiata al concorso “InediTO – Colline di Torino”, Salone del Libro 2012.

Il cielo è dei leggeri è il suo secondo libro di poesia, finalista al Premio Internazionale Gradiva New York 2016.