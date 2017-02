Arolo, “Una recinzione sulla darsena, chi ha dato i permessi?”

«Stiamo attuando tutte le procedure per capire cosa è successo. Noi non abbiamo ricevuto nessuna domanda di costruzione». Il Sindaco Giovanni Parmigiani ha attivato la macchina amministrativa per indagare su quanto sta succedendo sul lungolago di Arolo.

La denuncia è partita dal gruppo Facebook Sei di Leggiuno se…: stanno costruendo una recinzione in ferro sulla darsena. Una foto infatti, mostra delle sbarre in metallo bullonate al muro, a ridosso del lago.

«Stiamo andando a fondo per risolvere la situazione – continua Parmigiani-. Il privato che ha iniziato i lavori potrebbe aver fatto domanda di costruzione al demanio lacuale ma, anche se fosse così, noi non abbiamo ricevuto nulla da nessuno».

La recinzione è stata costruita in fondo al lungolago di Arolo da un privato, proprietario di una villa che si affaccia sulla spiaggia. Ad accorgersi dei lavori un cittadino di Leggiuno che ha usato la pagina Facebook del paese per chiedere spiegazioni, scatenando l’indignazione di molti cittadini per quella costruzione.