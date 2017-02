Arrestato il giovane pusher di Piazza Repubblica

Le volanti della Polizia, ieri pomeriggio, hanno arrestato un giovane cittadino ghanese per spaccio di sostanze stupefacenti in piazza Repubblica a Varese.

Le pattuglie, durante un controllo del territorio, hanno notato lo strano comportamento di un giovane straniero che oltre ad essere avvicinato continuamente da persone, sempre diverse e solo per pochi minuti, egli stesso si spostava rapidamente e spesso da un punto all’altro della piazza.

Insospettiti da questi movimenti ripetuti e veloci del giovane, gli agenti hanno proceduto al controllo dell’individuo: un cittadino ghanese di 22 anni, trovando e sequestrando circa 40 gr di sostanze stupefacenti del tipo marijuana e hashish, oltre agli strumenti tipici dell’attività di spaccio.

Il giovane, che si approvvigionava della droga nascosta in un punto strategico della piazza per poterla spacciare a piccole dosi ai suoi “clienti”, è stato quindi tratto in arresto e condotto in carcere a disposizione dell’autorità giudiziaria.