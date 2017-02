Arriva “Casa Penny”: le sferruzzatrici hanno una sede

casa penny

Varese in… maglia, il gruppo di sferruzzatrici per beneficienza capitanato dalla vulcanica Tonia Calabrese, avrà una casa, e non più una sede itinerante nei bar della città.

Tonia avrà la disponibilità di un luogo centrale e simbolico del centro di Varese: l’ex libreria dei salesiani, in via Cesare Battisti, che ora è stata risistemata a uso interno, ma che è stata gentilmente concessa dalla scuola per dare finalmente stabilità al gruppo.

«La chiameremo Casa Penny, in nome della nostra grande Paoletta Cellini, che ci ha tanto supportate ed è scomparsa, con grande dolore, qualche tempo fa – spiega Antonia – L’idea è di tenere aperta la sede ogni mercoledi, giovedi, venerdi pomeriggio. Ma non escludiamo di pensare ad alcune iniziative anche all’esterno….».

La sua apertura è prevista per marzo, e l’appuntamento per l’inaugurazione si può già segnare: il 10 marzo alle 18.

al bar la Cupola da anni si riuniscono il venerdi per lavorare a maglia. l'associazione "Varese... in maglia" è presieduta da Antonia Calabrese

Naturalmente, l’attività di Varese in… maglia, però, non si ferma in questi giorni: «Il 5 marzo alla bocciofila di Giubiano partecipiamo alla gara di bocce per disabili dedicata a Paola Cellini – spiega Antonia Calabrese – Poichè abbiamo bisogno di lana per realizzare i nostri lavori, l’iscrizione “costerà” 2 gomitoli di lana a testa.. Organizza l’associazione Varhese».

Varese in … maglia collabora già, inoltre, con Andos Varese e la Cooperativa san Luigi che accoglie 5 donne profughe: a questa ultime ha insegnato a sferruzzare, e ormai fanno parte del “team” che realizza i manufatti in maglia che poi vengono donatiai terremotati o ai bimbi siriani, come è successo alcune settimane fa.