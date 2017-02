Arriva il favonio, ma la neve è in agguato

Foto varie

Il vento caldo da nord porta tepore, ma non illudiamoci: l’inverno non è finito e da metà settimana sulle alture è prevista ancora neve, mentre altrove ancora pioviggini e temperature un po’ più rigide.

LA SITUAZIONE – “La circolazione depressionaria, giunta ieri dalla Francia, ha portato circa 20cm di neve fresca in montagna (oltre 1000m) con piogge in pianura e transiterà nel pomeriggio verso il meridione. Dietro ad essa scenderà dalle Alpi aria più secca da Nord con temporaneo miglioramento, ma altre deboli perturbazioni sono attese da mercoledì”, questa la situazione fotografata stamani, 6 febbraio, dal Centro Geofisico Prealpino.

PREVISIONI – Nella giornata di oggi, lunedì, “sulle Prealpi ventilato da Nord con rialzo termico per favonio in area pedemontana”.

Domani, martedì 7 febbraio il clima sarà asciutto, abbastanza soleggiato con velature di nubi alte. Alcuni passaggi nuvolosi più estesi in serata, ma occhio alle temperature: sono previste minime sotto zero.

Mercoledì arriverà la neve ma in quota: “Molto nuvoloso o coperto con pioviggini o rare piogge su Varesotto, Lario, Ticino, Piemonte. Altrove probabilmente asciutto. Più freddo e limite neve a 600-800m”.

LA TENDENZA – Giovedì 9 e venerdì 10 febbraio: “Nuvoloso e piuttosto freddo. Un po’ di sole in montagna. Probabilmente asciutto o pioviggini. Massime verso 5°, minime attorno a 2°C”.