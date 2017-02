Arriva la Candelora, torna la benedizione delle “pance”

contrazioni gravidanza donna incinta

E’ tornato il momento della Candelora, è tornato il momento della benedizione delle gestanti.

Galleria fotografica La benedizione delle gestanti 4 di 13

Una tradizione che a Varese si coniuga con il Santuario della Schiranetta, in via Ciro Menotti, nella castellanza di Casbeno a Varese: dove tra i resti del ciclo d’affreschi interni c’è una Madonna del latte che rappresentata la Vergine a seno scoperto, in procinto di allattare il figlio.

La devozione nei confronti del dipinto ogni anno si traduce in una cerimonia antica: la benedizione delle mamme in dolce attesa, che si tiene ogni anno durante la festa della Candelora, che cade il 2 febbraio ma prosegue fino al fine settimana. Nel giorno della festa, la messa solenne si conclude con la benedizione delle candele: ma quest’anno è domenica 5 il momento più atteso.

DOMENICA LA BENEDIZIONE DELLE GESTANTI

Dopo la processione, prevista per il 2 ma rimandata per il cattivo tempo, il programma prosegue domenica 5: dove dalle 10.00 nelle vie attorno al Santuario bancarelle di prodotti tipici locali animeranno la zona, insieme all’esposizione del Gruppo Pittori di Casbeno “La Smagia”.

Alle 11 Santa Messa in Santuario presieduta da don Piergiorgio Solbiati, alle 12 banco Gastronomico con piatti anche d’asporto, alle 14.00 Preghiera Mariana e bacio della Reliquia, nonchè rito della “Benedizione delle gestanti”, alle 14.30 per i più piccoli intrattenimento e animazione Associazione Amici Asilo Divina Provvidenza, per i giovani Bandella di Barasso, per tutti musiche tradizionali con il gruppo folkloristico “Sem chi insci” di Laveno Mombello

Il ricavato della Festa sarà devoluto a favore della Scuola Materna Divina Provvidenza e per eventuali opere di manutenzione all’interno del Santuario.