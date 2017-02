Arriva la “Serata per la pace”

Hands closed in prayer on an open bible

“Mille voci, una casa“: una “Serata per la pace” che i giovani del decanato di Legnano organizzano con alcune associazioni del territorio (Scuola di Pinocchio, Scuola di Babele, L’isola che non c’è, Italiamo, Su per giù, Fedialoghiamo, Cielo e Terra, Cooperativa Sociale San Luigi, Casa Onesimo) per sabato 4 febbraio alle 20.30 all’oratorio di san Domenico in via Mazzini, 5.

«Quest’anno abbiamo scelto di dare tale forma alla annuale serata di preghiera per la pace, promossa dalla Pastorale Giovanile del nostro territorio, per coinvolgerci insieme, ascoltare alcune testimonianze, riflettere e pregare insieme per ricordare a noi stessi e a chi ci circonda che la pace è il fondamento di una società giusta e di una vita piena per ogni uomo, che la pace è, prima di tutto, compito nostro!»

Si tratta di una serata conviviale di testimonianza e meditazione sui temi dell’accoglienza, della fraternità e dell’integrazione. Per finire buffet multietnico.