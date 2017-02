Arriva VisitItaly, i professionisti del turismo si ritrovano a MalpensaFiere

incontro tra imprenditori locali e stranieri del settore economico

Il 18 e 19 settembre 2017 nel polo fieristico di MalpensaFiere si terrà VisitItaly Travel Trade Market. Si tratta di un evento trade completamente dedicato al mercato italiano in cui si incontreranno i migliori professionisti internazionali che vendono l’offerta turistica e le più belle e interessanti destinazioni del Belpaese.

VisitItaly, azienda specializzata per la promozione del Belpaese ai professionisti stranieri, con focus sui mercati turistici più interessati alla Destinazione Italia, ha utilizzato tutto il suo know-how per costruire un evento business, un marketplace che permetterà ai professionisti del settore di incontrare una qualificata selezione della domanda turistica mondiale e di creare nuove sinergie per sviluppare importanti relazioni commerciali.

Protagonisti saranno hotel, resort, dimore storiche, masserie, agriturismi, comuni e località tra i più rappresentativi della qualità turistica italiana che concluderanno affari con buyer selezionati dai maggiori mercati turistici interessati all’Italia e trade visitor italiani e internazionali che completano la domanda mondiale.

La selezione dei professionisti del settore accreditati a VisitItaly Travel Trade Market è attenta e rigorosa: i buyer sono scelti non solo per destinazione di origine, ma anche per settore d’interesse. Ciò garantisce che ogni tipologia di espositore troverà i buyer interessati alla propria offerta turistica. Stessa attenzione è posta alla selezione dei trade visitor, sia nazionali sia internazionali. Il format prevede due giorni di puro business con un minimo di 16 appuntamenti al giorno, facilmente organizzabili e gestibili attraverso l’agenda riservata online. A ciò si possono aggiungere gli incontri liberi con i trade visitor presenti.

Ogni espositore accoglierà i propri appuntamenti nel proprio stand di 9 mq, totalmente personalizzabile. Un vero e proprio ufficio in cui incontrare buyer e trade visitor lontano dalla confusione. VisitItaly Travel Trade Market è, infatti, un evento bello ed elegante, oltre che funzionale e concreto. Ciò è garantito dall’attenzione al rispetto del budget degli espositori, reso possibile grazie a una formula di partecipazione all inclusive e tailor-made, curata e professionale e un prezzo competitivo. Ulteriori informazioni su trade.visititaly.com