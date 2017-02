Art bonus, la città ringrazia la prima mecenate

elezioni partici etc a busto arsizio

La città di Busto Arsizio ringrazia la prima cittadina che ha voluto donare dei soldi attraverso l’iniziativa dell’Art Bonus, sul conto corrente che l’amministrazione comunale ha aperto per raccogliere fondi a favore dei progetti di restauro delle ville Tovaglieri e Ottolini Tosi.

L’assessore alla cultura Paola Magugliani ha consegnato una pergamena a Rosetta Bertolizio, medico di radiologia dell’ospedale di Busto Arsizio, innamorata della villa liberty che si sta trasformando da sede dei servizi educativi a “Casa del Novecento”: «Ci auguriamo che l’esempio di Rosetta venga seguito da altri cittadini e dalle aziende – ha commentato – Busto ha dei tesori da recuperare e l’aiuto dei privati che hanno a cuore il patrimonio architettonico e artistico della città». Tra l’altro è possibile ottenere un credito d’imposta equivalente al 65% dell’importo donato.

La dottoressa Bertolizio ha spiegato come è giunta alla decisione di fare questa donazione: «In realtà è un regalo per mio figlio Filippo che studia medicina a Trieste – racconta – ha un amore particolare per la sua città e mi ha chiesto questa donazione come regalo di Natale». L’iniziativa, infatti, era stata lanciata pochi giorni prima di Natale dell’anno scorso ma proseguirà per tutto l’anno e anche oltre.