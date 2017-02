Asfaltature, parte il piano: 500 mila euro di spesa

luino comune municipio

«Stiamo lavorando ad un piano per le asfaltature delle strade che prevede lavori del valore di circa 500 mila € da eseguirsi tra la fine di marzo e giugno» così il Sindaco di Luino Andrea Pellicini presenta la programmazione dell’Amministrazione comunale inerente la sistemazione di molte strade della città.

«I lavori – continua Pellicini – saranno finanziati con circa 100 mila € di residui dello scorso anno, con 300 mila € di nuovi stanziamenti e con altre opere del valore di circa 100 mila € che verranno eseguite da ASPEM (rifacimento della Via XV Agosto successivo ai lavori all’acquedotto in corso d’opera) o già previsti dal Comune in seguito a lavori di collettazione fognaria (tratti di Via Cervinia e Via Brughiere).”

Il piano prevede, ad esempio, oltre alla Via XV Agosto, anche l’asfaltatura di Via XXV Aprile e di Viale Amendola, strade particolarmente usurate. Verranno messi in esecuzione ulteriori interventi in Viale Dante ed in Via della Vittoria, oltre a diversi tratti nelle strade delle frazioni.

«Oltre a queste opere, conclude il Sindaco, abbiamo previsto un ulteriore stanziamento di 80 mila € per la realizzazione del collegamento pedonale tra Via Asmara e le scuole elementari di Voldomino, nonché per la collettazione fognaria di detto edificio scolastico. Ciò anche a seguito di un positivo confronto in sede di Commissione consiliare con la Consigliera Enrica Nogara».