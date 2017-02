Aspem “ultimi giorni per ritirare il kit dei sacchi 2017″

aspem reti azienda partecipata del comune di varese

Ultime ore per il ritiro dei kit 2017 per la raccolta differenziata: Aspem ricorda a coloro che ancora non avessero ritirato il kit dei sacchi per la raccolta differenziata che domani, martedì 28 febbraio ’17, è l’ultimo giorno per poterlo ritirare presso la Sede Operativa di Via Tintoretto 6 a Varese.

Come indicato nella lettera da portare con sé per il ritiro, gli orari per la giornata di martedì sono dalle 14.00 alle 16.00.