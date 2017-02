Assaggi di Harlem Globetrotters al Campus di Varese

Foto varie di pallacanestro

Mettete un pallone biancorossoblu, uno stuolo di ragazzini appassionati di pallacanestro e – nel mezzo – due atleti-giocolieri vestiti con la divisa della squadra più spettacolare e pazza del mondo: il divertimento è assicurato.

L’ennesima riprova l’abbiamo avuta questo pomeriggio – lunedì 27 febbraio – al centro Campus di Varese dove sono sbarcati due “marziani” del basket, “Slick” e “Flight Time”, due componenti degli Harlem Globetrotters, che hanno regalato mezz’oretta di spettacolo e autografi ai giocatori in erba della Robur et Fides.

GLOBETROTTERS A VARESE: 2010 – 2014

Una piccola ed applaudita esibizione che è solo un aperitivo di quanto si vedrà al PalA2A il prossimo 31 marzo, serata scelta dall’organizzatore italiano – la Shot Events rappresentata da Enrico Ferrari – per concludere il passaggio italiano del tour mondiale 2017. Gli Harlem giocheranno prima a Trieste, poi a Bologna e infine a Masnago, campo dove i giocolieri del basket sono già stati più volte e dove hanno sempre riscosso grande successo.

«Varese è una piazza dove gli Harlem sono stati sempre accolti al meglio – spiega Ferrari – tanto che anche per questa volta la prevendita sta viaggiando bene. I giocatori regaleranno a tutti la consueta serata di spettacolo e spensieratezza, fatta però anche di grandi giocate tecniche e atletiche». Schiacciate, acrobazie, gag con il pubblico, giochi magici di ball-handling (il trattamento perfetto del pallone), ma anche tiri da lontanissimo, una delle novità di questo tour mondiale. «Tracceremo anche la linea del tiro da 4 punti – sorride Ferrari – per applaudire anche i nostri grandi tiratori».

Rispetto alle più recenti esibizioni varesine, di fronte agli Harlem non ci saranno gli avversari, e perdenti, storici che per decenni hanno animato lo spettacolo, i Washington Generals, che si sono sciolti e sono stati sostituiti da una selezione direttamente gestita dall’organizzazione dei Globetrotters, la International Elite. Ma di certo questa non sarà l’unica novità di uno show che rimane fuori dal tempo e da tanto brutto basket che si vede oggi in Italia e all’estero, NBA compresa.