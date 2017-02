Assemblea infuocata per la chiusura della provinciale 33

Il sindaco di Ispra Melissa De Santis ha incontrato il comitato spontaneo di Barza per dicustere della chiusura della provinciale33

«Firmerete o non firmerete per la chiusura del passaggio a livello di via Mongini?». La pacatezza con cui l’ingegnere Gerhard De Vries ha posto la domanda al sindaco di Ispra, Melissa De Santis, all’inizio dell’assemblea pubblica, poteva far pensare a un incontro sereno. Invece il clima della sala consiliare, gremita di persone, si è subito surriscaldato. Da una parte il comitato spontaneo difesa viabilità e ambiente della frazione di Barza e dall’altra i rappresentanti dell’amministrazione comunale chiamati a rispondere di un progetto che, qualunque sarà la decisione finale, avrà un grande impatto sulla mobilità dei cittadini di Ispra.

IL PREZZO DA PAGARE

L’eliminazione del passaggio a livello di via Mongini e la conseguente chiusura della strada provinciale 33 che collega la frazione di Barza al centro si Ispra, strada ad alta intensità di traffico, è dovuta all’aumento del flusso ferroviario commerciale sulla tratta internazionale Rotterdam-Genova: si passerà dagli attuali 60 a 90 treni nel 2020 e aumenterà anche la loro lunghezza (750 metri). Per realizzare questo piano l’Unione Europea, Rfi e Regione Lombardia hanno previsto la chiusura di 35 passaggi a livello entro il 2025, tre sul territorio di Ispra che in cambio del sacrificio riceverà altrettante opere di compensazione. Si tratta di un cavalcavia in via Fermi e due sottopassi ciclopedonali. Opere che non soddisfano gli abitanti di Barza e il comitato che, senza un sottopasso percorribile in auto, si vedranno bloccare l’accesso principale a Ispra e saranno costretti a passare da Cadrezzate per poterlo raggiungere.

LA RABBIA DEI CITTADINI DI BARZA

Nonostante il sindaco abbia più volte ribadito di non aver sottoscritto alcun progetto, la rabbia degli abitanti di Barza non si è placata. Rina Di Spirito capogruppo della lista “Insieme per Ispra”, all’opposizione in consiglio comunale, ha chiesto al comune l’impegno esplicito «a non procedere ulteriormente e a coinvolgere cittadini e consiglio comunale con un dialogo che non è mai avvenuto e a far partecipare i rappresentanti del comitato ai tavoli tecnici». Ma in gioco secondo Di Spirito c’è molto di più, perché non avere avvertito per tempo la popolazione sull’esistenza del progetto e non avere ascoltato gli abitanti di Barza «non è democratico».

Il sindaco a sua volta ha invitato tutti a non fare «dietrologie» perché l’amministrazione, nell’offerta che verrà presentata il 20 febbraio prossimo, avrebbe già chiesto «il cambio del passaggio a livello di via Mongini con un altro», richiesta inoltrata alla Regione tramite pec (posta elettronica certificata). Documento che Rina Di Spirito, durante l’assemblea, ha chiesto ufficialmente di poter avere al più presto.

SE LA REGIONE E RFI RISPONDERANNO NO?

Il comitato di Barza è convinto che non sarà disponibile a cambiare il destino del passaggio a livello di via Mongini. In effetti perché mai Rfi e Pirellone dovrebbero finanziare la costruzione di un cavalcavia senza avere in cambio ciò che avevano chiesto come condizione? Il sindaco De Santis si è detto disponibile a portare avanti tutte le istanze compresa quella della non chiusura della provinciale 33, ma questo impegno non garantisce l’esito positivo della risposta da parte delle controparti. C’è però un’ultima carta che l’amministrazione di Ispra proverà a giocarsi, il patto per la Regione Lombardia che è dotato di un fondo di 720 milioni di euro, visto che la Provincia di Varese, o quel che ne rimane, non ha risorse da destinare a queste opere.