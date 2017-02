Assicurazioni e revisioni, centinaia di verbali nella settimana della sicurezza

elezioni partici etc a busto arsizio

Seicentoquaranta sanzioni in una settimana, centinaia di veicoli senza revisione che transitano sotto i portali dotati di occhio elettronico ogni giorno, decine senza assicurazione. Sono questi i dati più rilevanti presentati dall’assessore alla Sicurezza Massimo Rogora e dal comandante della Polizia Locale Claudio Vegetti, al termine della settimana della sicurezza che si è svolta dal 12 al 17 febbraio scorso.

«Qualcuno dice che bisogna fare queste cose tutto l’anno ma la Polizia Locale lo fa tutto l’anno – spiega Rogora – in questa settimana ci siamo concentrati su alcune infrazioni che sono quelle più problematiche per le conseguenze che creano in caso di sinistro: assicurazione e revisione scadute richiedono tempi lunghi per la contestazione – spiega Rogora – visti i numeri rilevati dai portali abbiamo pensato che fosse il caso di stringere la vite su queste violazioni». L’aumento di verbali è del 25% rispetto alla settimana media.

«I sessanta agenti del comando bustocco sono stati impegnati anche in pattuglie sul territorio per contrastare l’uso del telefonino alla guida (una cinquantina), una decina di verbali sono stati fatti per eccesso di velocità, tre per abbandono di rifiuti e altri tre per accensione fuochi, sei interventi per sfruttamento della prostituzione» – ha sottolineato il comandante Vegetti.

L’iniziativa sembra aver sortito anche un effetto psicologico sugli automobilisti bustocchi: «Non possiamo dire con certezza che l’iniziativa abbia influenzato il numero dei sinistri – spiega Rogora – ma i dati dicono che siamo a 12 incidenti in meno rispetto allo scorso anno se compariamo gli stessi periodi».

Potete vedere l’intera conferenza stampa qui