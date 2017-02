Asta deserta: nessuna offerta per l’ex ospedale di Como

ospedale sant'anna como

Nessuno vuole l’ex ospedale di Como. L’asta è andata deserta: non sono arrivate offerte per acquisire il complesso immobiliare di via Napoleona la cui base d’asta era fissata sui 22 milioni di euro.

Per il futuro del complesso si apre una nuova prospettiva: «La giunta lombarda – ha annunciato l’assessore al Welfare Giulio Gallera – ha approvato mesi fa la costituzione di un fondo regionale dove conferire immobili del sistema regionale che potrà ricevere anche immobili di altri Comuni e dello Stato. Gli immobili che si trovano in diverse città lombarde potranno essere valorizzati in tempi diversi: quelli più attraenti per il mercato genereranno risorse che potranno essere utilizzate per la riqualificazione degli altri. Alcuni immobili potranno anche essere riqualificati e ridestinati ad una funzione pubblica. Infrastrutture Lombarde e Agenzia del demanio hanno fatto un primo screening che vede immobili per un valore totale di circa 120 milioni di euro: anche l’immobile degli ex ospedali ha superato la prima analisi. Nelle prossime settimane insieme con l’Asst Lariana prenderemo una decisione sul tema».