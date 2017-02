Attenti alla bionda di viale Sicilia

Young woman stopping the car.

È tornata in giro per Busto Arsizio la ragazza bionda magra che chiede soldi o passaggi agli automobilisti. La sua presenza è stata segnalata più volte in passato. Un lettore di Varesenews ci ha scritto per mettere in guardia le possibili vittime dei suoi fantasiosi racconti: «Stasera mi ha tagliato la strada all’incrocio delle poste in centro a Busto, mi ha bussato al finestrino chiedendomi di portarla fino a viale Sicilia perché aveva la macchina in panne. Ho sentito dire che a volte racconta di un figlio malato, di un marito all’estero e altre scuse per poi chiederti soldi».