Audizione in Regione per il Cavalcavia di Ispra

È prevista per giovedì 2 marzo alle ore 15 e 30 presso Palazzo Pirelli l’audizione congiunta della Commissione Ambiente e Protezione civile assieme alla Commissione Territorio e Infrastrutture con il gruppo consiliare “Insieme per Ispra, il gruppo consiliare “Uno di Noi” e il comitato spontaneo difesa viabilità e ambiente Barza-Ispra.

«Mi sono fatto portavoce con il presidente della Commissione Territorio e Infrastrutture Alessandro Sala, che ringrazio per la disponibilità – sottolinea il consigliere regionale Luca Marsico – per mettere al più presto possibile nel calendario dei lavori delle rispettive commissioni l’audizione dei richiedenti su un tema estremamente delicato che va ad interessare l’intera collettività di Ispra e più specificatamente la frazione di Barza. Auspico, pertanto, che ogni atto da parte dell’amministrazione comunale possa essere seguente l’audizione congiunta in Consiglio regionale e che veda il pieno e attivo coinvolgimento di tutti».