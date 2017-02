Aumenti Trenitalia, Alfieri: “Sorte quantifichi il danno per i pendolari”

Il consigliere regionale Alessandro Alfieri

“Regione Lombardia si attivi subito per capire con Trenitalia e le associazioni dei pendolari quanto è l’entità del danno per i viaggiatori lombardi”.

Questo il commento del segretario e consigliere regionale del PD Alessandro Alfieri in merito alla denuncia fatta da Assoutenti relativa all’errore di calcolo degli abbonamenti Trenitalia per le tratte sovra regionali per un algoritmo sbagliato. Negli ultimi dieci anni si è pagato dal 15% al 33% in più del dovuto. Per quanto riguarda la Lombardia le tratte interessate sono quelle Milano – Torino e la Milano – Genova.

“Come Pd abbiamo provveduto a presentare un’interpellanza con risposta in Commissione regionale trasporti – aggiunge Alfieri –. Questo giovedì è già previsto l’intervento dell’assessore Sorte, sarà l’occasione per chiedere conto sull’impatto che questo errore di calcolo ha avuto sugli abbonamenti delle linee regionali interessate e per conoscere le modalità di rimborso che la regione intende mettere in campo”.

Con l’interpellanza il Gruppo Pd chiede a Regione Lombardia, in sede conferenza Stato – Regioni, si faccia promotrice di un’ iniziativa che ristabilisca la metodologia corretta di calcolo delle tariffe e le modalità di risarcimento dei pendolari per il danno economico subito.