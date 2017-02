Autismo e sindrome di Asperger, se ne parla a Palazzo Leone da Perego

Foto varie

Sabato 18 febbraio 2017 ricorre la Giornata Mondiale della Sindrome di Asperger, un disturbo pervasivo dello sviluppo imparentato con l’autismo. Per riflettere e confrontarsi su questo problema la Sala Pagani del Palazzo Leone da Perego, in via Gilardelli 10, ospiterà un convegno dal titolo: “Autismo ad alto funzionamento, quale futuro?” L’incontro è organizzato congiuntamente da Comune di Legnano, Fondazione Sacra Famiglia Onlus e Associazione Diesis Onlus e si svolgerà dalle ore 9.30 alle 13.