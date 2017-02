Auto in fiamme al casello della A8

Un’auto ha preso fuoco poco dopo il casello di Gallarate.

L’incendio ha coinvolto una vettura in A8, poco dopo la barriera in direzione sud. A bordo del mezzo, una Panda vecchio modello, un uomo che è stato soccorso dal personale di un’ambulanza e un’automedica. E’ stato trasportato in ospedale in codice verde.

Per spegnere il rogo sono intervenuti i Vigili del Fuoco che con un’autobotte hanno domato le fiamme e hanno poi messo in sicurezza l’area. La Polizia Stradale è intervenuta per deviare il traffico che non ha subito particolari ripercussioni.