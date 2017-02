Auto in fiamme tra Legnano e Castellanza, code in A8

Un’auto in fiamme ha causato qualche disagio sull’A8 tra Legnano e Castellanza in direzione Varese questa mattina, venerdì.

L’incendio, causato da un’avaria, ha interessato una sola autovettura. Il conducente è riuscito ad accostare e abbandonare il veicolo che è stato rapidamente avvolto dalle fiamme.

Sul posto si è quindi recata una squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Busto/Gallarate per spegnere l’incendio e la Polizia Stradale per attenuare i disagi alla circolazione.

Si sono registrate code fino a 5 chilometri tra Origgio e Legnano. Anche in direzione opposta Autostrade per l’Italia ha segnalato rallentamenti per curiosi. Tra l’altro il tratto è interessato anche da una nevicata.