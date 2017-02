Auto ribaltata al (solito) svincolo di Busto Arsizio

svincolo busto

Un’auto si è ribaltata allo svincolo di Busto Arsizio, lungo la rampa di collegamento tra la superstrada della Malpensa e la A8.

L’incidente poco dopo le 15 ha interessato un’auto sulla carreggiata che va verso Malpensa causando code e rallentamenti per circa un’ora

Sul posto sono arrivati i soccorritori di Areu in codice giallo. A bordo dell’auto una ragazza di 20 anni che è stata trasportata in ospedale in codice verde. Intervenuti anche i vigili del fuoco e il personale della Polstrada.

Lo svincolo in questione non è nuovo a questo tipo di incidenti, sopratutto in giornate di maltempo. Tutti i problemi di quella tratta -e dell’occasione persa con Pedemontana- sono raccontati qui.