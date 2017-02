Auto ribaltata in A-8

Oggi, mercoledì 22 febbraio, alle ore 16, i vigili del fuoco del distaccamento di Busto/Gallarate, sono intervenuti sull’autostrada A8 “dei Laghi, tra le uscite di Busto e Castellanza direzione Milano, per incidente stradale.

Galleria fotografica Auto ribaltata in A-8 4 di 4

Per cause ancora in fase di accertamento il conducente di un’autovettura ha perso il controllo del veicolo ribaltandosi sulla sede stradale.

I vigili del fuoco intervenuti con un’autopompa e un fuoristrada attrezzato per incidenti stradali, hanno messo in sicurezza il veicolo e collaborato con il personale sanitario per soccorrere i feriti.