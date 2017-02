Auto tagliata a pezzi e lasciata nel prato

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

È vero che il carnevale si avvicina, ma questa dei coriandoli fatti con un’auto davvero non l’avevamo mai vista.

Succede che in uno dei giri di perlustrazione degli addetti del Comune nelle zone “calde” di Casalzuigno, dove ogni tanto qualcuno cerca di fare il furbo coi rifiuti, sia stata fatta una scoperta davvero insolita: un’auto letteralmente tagliata a pezzi.

Impossibile capire quale sia il modello, anche se ora tutte le parti sono al vaglio delle autorità per cercare di risalire al numero di telaio o ad altro particolari che possano far risalire la vettura al proprietario.

«Mai visto nulla del genere – spiega il sindaco di Casalzuigno Augusto Caverzasio – . Questa auto era al limite di un prato di fondovalle non molto lontano da dove scorre il Boesio. Non siamo stati in grado di risalire ad altro, se non che l’auto è stata fatta a pezzi, probabilmente con un disco flessibile per tagliare il metallo e poi abbandonata lì».

Quello dell’abbandono dei rifiuti è un problema serio in alcuni punti della Valle.

Qualche tempo fa ci occupammo dei sacchi abbandonati anche a Casalzuigno nei pressi del cimitero, dove in pochi mesi le telecamere hanno permesso di elevare un’ottantina di contravvenzioni.

A questa abitudine si somma la stranezza di questo episodio legato, forse, solo al malcostume.