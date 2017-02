Autotorino, a Saronno nuovo salone ufficiale Jeep e Alfa Romeo

Inaugurata la nuova concessionaria dedicata ai due noti marchi automobilistici. Davanti a 400 persone presentata anche il nuovo Suv Stelvio

È operativa da qualche mese ma l’inaugurazione ufficiale si è svolta nella serata di giovedì 23 febbraio, in occasione della presentazione del nuovo Suv di Alfa Romeo: Stelvio. Si tratta del nuovo salone di Autotorino, interamente dedicato a Jeep e Alfa Romeo. Proprio quest’ultimo è il 13esimo marchio che si affida al concessionario che ha 35 filiali in Lombardia, Piemonte ed Emilia Romagna. Con un fiore all’occhiello, come precisa il presidente del gruppo Plinio Vanini: «Siamo per Jeep l’undicesimo venditore al mondo».

Galleria fotografica 400 persone per il salone Autotorino 4 di 9

Oltre 400 persone hanno partecipato all’inaugurazione ufficiale Alfa Romeo e Jeep, marchi che trovano quindi una nuova casa in provincia di Varese, a Saronno. Questo sancisce il ritorno del marchio del Biscione in Città: «Un inserimento, questo, salutato con orgoglio e che si sposa con quella passione che dal 1965 ispira il carattere di ogni concessionaria Autotorino – ha spiegato il presidente -: Alfa Romeo è infatti la Casa che ha segnato la storia dell’automobile e dell’automobilismo sportivo, e che con i più recenti modelli, come Giulia o il debuttante SUV Stelvio, è tornata con irruenza nel cuore e nei desideri degli automobilisti, tanto da raccogliere quasi un centinaio di richieste di test-drive in una sola serata».

Sabato 25 e domenica 26 febbraio le porte della concessionaria Autotorino di Saronno saranno aperte per presentare il nuovo SUV a chi non ha potuto partecipare alla serata, con la possibilità di provarlo su strada. Alla guida della nuova concessionaria è Christian Arosio, che qui ha deciso di mettere a disposizione tutta la sua esperienza maturata in 10 anni da sales manager per primarie Case del settore automotive, di cui gli ultimi 5, fino all’estate 2016, nel management d’area di FCA.

«Quello di Saronno è per noi un doppio evento – ha spiegato il presidente del gruppo -, che si inserisce nel solco di una continuità con i valori di Autotorino: la passione per i motori e per l’off-road, e la massima attenzione alle esigenze di mobilità delle persone. Una squadra formata, motivata, giovane e desiderosa di fare bene sta mettendo a disposizione degli automobilisti di Saronno un’esperienza frutto di 50 anni di continua crescita aziendale. In quest’ottica, assumiamo con umiltà e spirito di servizio un serio impegno nei confronti di ciascuna persona che si rivolge alla nuova concessionaria: saperla accogliere come se fosse a casa sua, prestare ed offrire risposte sempre all’altezza delle attese individuali, tanto nell’acquisto, quanto nell’assistenza. Inoltre, poter rappresentare per la prima volta un marchio storico come Alfa Romeo, ci fa sentire ancor più il valore di questa nuova sfida. Già nei primi mesi di attività abbiamo potuto constatare quanta attesa ci fosse in questo territorio per il suo ritorno; e a questa attesa rispondiamo con entusiasmo e professionalità, i medesimi con cui abbiamo l’orgoglio di inaugurare anche il nostro ottavo punto vendita ed assistenza Jeep, brand ormai parte del nostro DNA».