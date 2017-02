“Alla stazione di Gazzada ci sono i crateri”

Foto varie

Buongiorno, solo per evidenziare a mio parere la situazione del parcheggio della stazione di Gazzada, da poco terminata la ristrutturazione dell’edificio.

Foto varie

Non ci sarebbe voluto molto a sistemare i crateri che ci sono nel parcheggio, in foto come si presentano dopo o durante la pioggia.

Grazie per l’attenzione,

Buon lavoro

Emanuele Giuliani