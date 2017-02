L’avvocato era il tutore legale del suo aggressore

La brutale aggressione in piazzale Europa, nella serata di giovedì 23 febbraio, ha sconvolto molte persone, tra chi ha assistito alla scena e anche tra amici e colleghi dell’avvocato Felice Brusatori, vittima dell’agguato in tarda serata.

Brusatori era tutore legale del suo assalitore, una persona con problemi mentali che era stata interdetta. Nella mattina di oggi, venerdì 24 febbraio, in tribunale la notizia era commentata da tutti i colleghi: anche il Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Busto Arsizio ha preso posizione “esprimendo solidarietà al collega […] per l’aggressione subita” e augurando ovviamente pronta guarigione (l’avvocato ha subito ferite al capo e al volto, medicato a Gallarate è stato dimesso in serata, con prognosi di alcuni giorni).

L’aggressione a Brusatori è un fatto grave, che è stato molto sentito dagli avvocati. “In un momento in cui gli avvocati sentono tutto il peso dei problemi che la categoria deve affrontare, un gesto di folle violenza, quale che possa essere la motivazione, ben rappresenta la criticità dell’attuale condizione professionale. Difendere i diritti è sempre più difficile e ingrato perché di fronte alla violenza l’avvocato può solo opporre la sua condizione di disarmato interprete di un dovere. Per l’avvocatura Bustese l’avvocato Felice Brusatori è oggi insostituibile simbolo del diffuso bisogno di sicurezza che gli avvocati garantiscono e della funzione di giustizia che il Consiglio dell’Ordine di Busto Arsizio intende far valere dichiarando che si costituirà parte civile contro il responsabile dell’aggressione“.

tracce di sangue (dell’aggressore) sul luogo dell’aggressione, di fronte al bar dove l’avvocato Brusatori ha cercato rifugio

Secondo la ricostruzione fatta da alcuni testimoni, l’aggressore si era presentato già nel tardo pomeriggio sotto lo studio dell’avvocato in via Puricelli (appena all’angolo con piazzale Europa, dove poi è avvenuto l’agguato): l’uomo ha prima costretto l’avvocato a fermare l’auto, quindi – dopo aver colpito ripetutamente il veicolo – è riuscito a infrangere il vetro lato conducente e a colpire l’avvocato Brusatori, che è stato poi ripetutamente colpito in strada e poi, in una seconda fase, anche all’intero del locale in cui si è rifugiato. Solo la prontezza di alcune delle persone presenti ha evitato che l’aggressione avesse conseguenze peggiori nell prima fase. Fondamentale è stato poi il successivo intervento di carabinieri e altre forze dell’ordine per contenere l’aggressore nella seconda fase, quando ha nuovamente tentato di colpire il suo tutore legale. Sia l’avvocato che il suo aggressore sono stati medicati in ospedale a Gallarate.