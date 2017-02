Azienda, volontariato, arte: a ogni studente la giusta occasione di alternanza

personaggi, eventi, luoghi di Tradate

555 studenti in alternanza, 28 aziende partner, una trentina di associazioni ed enti che operano nel volontariato.

È una macchina potente quella organizzata dal liceo Curie di Tradate per assicurare ai ragazzi l’esperienza di alternanza scuola lavoro che, dal prossimo anno, diventerà fondamentale in vista dell’Esame di maturità.

Ogni occasione, ogni spunto è stato trasformato in opportunità lavorativa: « Anche gli stage all’estero e le esperienze di studio in un paese straniero creano opportunità di alternanza grazie ad accordi con i docenti di quelle scuole» spiega la referente dell’alternanza professoressa Ivana Botta: « Abbiamo una ragazza che sta svolgendo l’anno di studio in un’area remota della Cina. A lei è stato assegnato il compito, supportata dal tutor della scuola, di costruire un report su usi, costumi e cultura della popolazione locale».

Per i liceali le occasioni sono, dunque, svariate: si va dalle tradizionali opportunità legate all’arte e ai beni culturali del territorio ( come il FAI o il Museo Castiglioni o Archeologistics) alle ben sperimentate attività nel mondo del volontariato con i più disparati interventi nel mondo sociale e sanitario. Ampio, infine, è il ventaglio delle opzioni nel campo economico: ben 28 le realtà che coinvolgono gli studenti nei diversi uffici aziendali o laboratori.

Tra questi, la scuola segnala l’accordo raggiunto con McDonald che, nonostante qualche diffidenza iniziale, ha suscitato grande favore tra i ragazzi che stanno apprezzando l’attività dietro al bancone di uno dei locali più frequentati alla loro età: « L’esperienza è piaciuta a tal punto – ha commentato la docente – che qualcuno ha chiesto di poter proseguire anche in estate».

Il mondo del lavoro, dunque, non preoccupa, se lo si conosce sui banchi di scuola.