Baiano: «Oggi è stata dura». Pissardo, peccato di gioventù

Il primo a parlare alla stampa dopo la vittoria 1-0 a Pinerolo per il Varese è il direttore Enzo Rosa: «Questione Merlin: niente di particolare. Abbiamo parlato sabato mattina e gli ho chiesto di non stare troppo vicino alla squadra perché ci sono situazione da chiarire con la squadra. Nessuna resa dei conti o allontanamento, ma solo il tempo per chiarire le cose, con estrema ».

Il mister del Varese Ciccio Baiano tira un sospiro di sollievo a fine gara: «C’è sempre da battagliare, su qualsiasi campo, è dalla prima partita che ho capito che è un campionato tiratissimo. Bisogna stare sempre sul pezzo, non dare nulla per scontato e anche oggi è stata dura. Non siamo stati bravi a chiudere la partita e quindi poi c’è da lottare fino alla fine. Il Pinerolo sta bene, è in salute, ha pareggiato a Cuneo e sapevo che sarebbe stata una gara difficile. I ragazzi hanno fatto una partita di cuore, non tanto di qualità anche se il campo non aiutava. Importavano i tre punti e li abbiamo portati a casa. Questa squadra però dimostra di saper lottare e sono sempre contento dell’anima e del cuore, anche se non posso essere contento della qualità, lo dico da tempo. Ci sono giocatori che stanno facendo una crescita importante, ma c’è sempre da migliorare. L’espulsione di Pissardo ci sta considerata come un errore di un ragazzino, anche se poteva costarci caro».

Fabio Nisticò, allenatore del Pinerolo, si è detto contento della prova della sua squadra: «Il rammarico non è per questa partita, nella quale abbiamo dato tutto. L’episodio è girato a loro favore, noi non abbiamo colpito, mentre Giovio ha fatto gol. Una squadra che dà così tanto in queste partite, non può permettersi di cedere negli scontri diretti come contro la Bustese. Oggi probabilmente un punto lo avremmo meritato. Il Varese ha forse la rosa più forte del campionato, ha un super allenatore con un passato grandissimo ma anche molto umile, e con una tifoseria incredibile».

PAGELLE

PISSARDO 5: Insufficienza per un’espulsione che poteva davvero costare cara. Errore di gioventù

FERRI 6,5: Si vede in ogni zona: difesa, centrocampo e attacco. Corre come un ventenne, ma con l’esperienza che gli si riconosce

LUONI 6,5: Al centro della difesa, nel ruolo di “libero” gioca una gara maiuscola

VISCOMI 6,5: Come i colleghi di reparto, ci mette grinta, fisico e tanta testa

TALARICO 6,5: Moto perpetuo. Corre per tutti i 94’ di gara senza tirare mai il fiato

BOTTONE 6: Tanta legna, poca costruzione in una gara comunque sufficiente

BENUCCI 6: Finché ne ha offre una buona prestazione, poi esce perché in riserva di ossigeno

Vingiano 6: Aiuta la squadra con tanta sostanza nel finale di sofferenza

BONANNI 6: Bravo e attento per tutta la gara. Poche sbavature, ma davanti potrebbe dare qualcosa di più

ROLANDO 6: Troppe volte si perde in serpentine fini a sé stesse che gli costano tanti calci

Bordin 6,5: Pochi minuti ma un intervento fondamentale in uscita

GUCCI 5,5: Tante sponde e tante botte prese e date. Mezzo punto in meno per l’occasione persa nel primo tempo che poteva chiudere la gara

GIOVIO 6,5: Come dicono i nostri lettori: croce e delizia. Oggi più delizia, con un gol pesantissimo

Becchio: 5,5: Non dà quel cambio di passo sperato da mister Baiano. Mai pericoloso nonostante i tanti spazi lasciati da Pinerolo, anche se non tira mai indietro la gamba