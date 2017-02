Baiano: «Questa squadra ha anima e cuore»

Varese - Inveruno 4-5

Il Varese vince 1-0 a Voghera e ritorna al primo posto in classifica, anche se in coabitazione con il Cuneo. Al termine della gara, l’allenatore biancorosso Ciccio Baiano spiega come è nato il cambio di modulo: «Non volevo fare lo stesso errore fatto contro l’Inveruno e i ragazzi hanno fatto una grande partita. Abbiamo provato tanto in settimana e ho deciso di dare loro un giorno di riposo venerdì. Con il nuovo modulo non era facile per i ragazzi, ma questa squadra ha il cuore grande ed è disponibile a ogni soluzione. I ragazzi avevano lo sguardo giusto; a Borgosesia non abbiamo trovato il gol, oggi sì e siamo contenti del risultato, che è quello che contava oggi».

«Ho avuto – prosegue Baiano – ulteriori convinzioni che questa è una squadra vera, di uomini veri. Ha tanti limiti, ma ha cuore e anima. Oggi torno a casa contento, pensando già a domenica prossima, non dobbiamo pensare di mollare neanche un centimetro, sapendo che ogni partita è differente e difficile. Bottone ha fatto una prestazione da leader silenzioso e sono contento anche della prova di Gucci».

L’allenatore dell’OltrepoVoghera Giovanni Fasce: «Gli episodi sono stati determinanti alla fine del risultato. Abbiamo interrotto la striscia positiva, ma alla mia squadra non posso rimproverare nulla per la prestazione. Abbiamo concesso poco e creato qualcosa in più nel primo tempo. Nella ripresa abbiamo subito il gol e perso le distanze. A mio parere c’è stata disparità nelle ammonizioni e credo che anche la seconda ammonizione di Bettoni non c’era. Il rigore non c’era, il giocatore non può tagliarsi il braccio per evitare di colpire il pallone. Detto questo domenica avremo un’altra gara importante (contro l’Inveruno, ndr), con assenze importanti, ma non possiamo perdere altri punti».

Claudio Bonanni è stato uno dei migliori in campo oggi, andando anche vicino al gol: «Volevo mettere la palla alta, purtroppo si è alzata troppo. Con il 3-4-3 ci siamo trovati bene, anche in fase di spinta abbiamo fatto bene. Essere tornati primi dà fiducia, ma ora dobbiamo continuare a lavorare a testa bassa».

Prima presenza in maglia biancorossa per Massimiliano Benucci: «Finalmente l’esordio. I primi minuti sono stati molto emozionanti, ma credo di essermeli meritati. Siamo stati molto tosti a livello caratteriale e alla fine serviva gestire la palla e lo abbiamo fatto bene. Con il gruppo e l’allenatore mi trovo molto bene; mi aspettavo di giocare titolare, ma va bene anche così».

PISSARDO 6,5; Chiamato in causa nel primo tempo, respinge sempre bene le conclusioni avversarie rispondendo presente. Nel finale non sbaglia nulla aiutando la difesa a portare a casa la vittoria;

SIMONETTO 6: Qualche imperfezione, ma regge bene sulla linea difensiva;

LUONI 6,5: Fa il cervello della difesa e il suo operato piò che positivo;

VISCOMI 6,5: Ci mette testa e fisico per reggere contro l’attacco vogherese. La sua personalità fa la differenza;

TALARICO 7,5: Oggi è l’uomo più pericoloso, con un palo colpito e l’occasione che ha portato al calcio di rigore;

BOTTONE 6,5: Come dice mister Baiano: «è un leader silenzioso». Partita solida e di grande carattere

ROLANDO 6,5: Tanti spunti, ma a volte non del tutto concreti, soprattutto nel finale di gara quando un passaggio in più poteva essere più funzionale

BONANNI 7: Peccato per quel gol sbagliato. Partita decisamente positiva per l’esterno, pericoloso con cross e inserimenti

BECCHIO 7: Come sempre uno dei più positivi con tantissima corsa e anche tanta concretezza. L’espulsione di Bettoni arriva da una sua galoppata sulla sinistra (Lercara sv)

GUCCI 6: Esordio positivo, pur ricevendo pochi palloni giocabili. Lotta là davanti e fa vedere qualche sponda per i compagni, ma sotto porta non si vede quasi mai (Moretti: sv)

GIOVIO 6,5: Non benissimo in generale, troppo a sprazzi, ma quando c’è da mettere il pallone – pesantissimo – sul dischetto, lui lo prende e lo mette in porta

Benucci 6,5: Ottimo esordio fatto di personalità e buone geometrie.