Bambine azzannate dai pitbull, denunciata la proprietaria

E’ stata denunciata a piede libero la proprietaria dei due pitbull che nella giornata di ieri, venerdì 17 febbraio, hanno aggredito due bambine, di 5 e 6 anni (e non 2 e 3 come comunicato in precedenza). La donna, 45 anni, è stata denunciata con l’accusa di omessa custodia di animali e lesioni colpose aggravate.

Le due sorelle sono stata aggredite dai cani durante una visita ad un’amica della madre. I Carabinieri di Busto Arsizio stanno lavorando per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti e, secondo le prime informazioni, le bambine sono state aggredite una volta entrate nel giardino di proprietà della donna.

Entrambe sono state ricoverate: la più piccola, nata nel settembre del 2012, è ricoverata all’Ospedale di Legnano e sono state riscontrate gravi ferite al cuoio capelluto, con una prima prognosi di sessanta giorni.

La più grande, nata nell’aprile del 2011, è ricoverata in prognosi riservata all’Ospedale San Gerardo di Monza e gli sono state diagnosticate ferite multiple al volto, con frattura delle ossa nasali e della faccia. Entrambe sono state sottoposte ad intervento chirurgico e non sono in pericolo di vita.

La madre delle bambine, al momento, è ancora in forte stato confusionale e non è ancora stata ascoltata dagli investigatori.

Sul posto, nella giornata di ieri, sono intervenuti i Carabinieri di Busto Arsizio che hanno disposto il sequestro dei cani, la Polizia Locale di Olgiate Olona, l’Ats Insubria con un veterinario che ha messo i due animali sotto osservazione.