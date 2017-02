BCC Cup di basket: Varese e Legnano si sfidano per i bambini malati

Foto varie

Una partita di basket, due grandi squadre e un obiettivo ben chiaro: la solidarietà. È questa la mission della BCC Cup, un’amichevole di lusso che martedì 21 febbraio andrà in scena al PalaBorsani di Castellanza e che vedrà sfidarsi la Pallacanestro Varese e il Legnano Basket, un club simbolo della palla a spicchi italiana e una società in grande ascesa che sta vivendo la sua stagione migliore.

«La BCC Cup nasce con lo scopo di trasformare la passione per la pallacanestro in un gesto di solidarietà – spiega il presidente della BCC di Busto Garolfo e Buguggiate, Roberto Scazzosi - perchè per una banca come la nostra aiutare il territorio è fondamentale». L’incasso della partita sarà infatti donato alla Fondazione Ponte del Sorriso e BCC raddoppierà la cifra raccolta nel corso del match. Proprio per rafforzare questo significato Scazzosi spiega che «per l’occasione BCC ha voluto coniare un nuovo significato per il suo acronimo: Basket Col Cuore».

Una festa per la solidarietà ma che vedrà anche un match tra due grandi squadre del territorio. «Per natura sono contrario alle amichevoli settimanali -racconta l’allenatore della Openjobmetis Varese, Attilio Caja- ma davanti ad un evento così nobile non c’è stato neanche mezzo pensiero». Oltre all’aspetto benefico Caja sottolinea anche «come il Legnano Basket sta facendo un ottimo lavoro» e proprio per questo «sarà una partita molto costruttiva per noi».

Anche gli Knights sono entusiasti del derby con i vicini di Varese, già visto qualche volta in estate. «Vogliamo che questo appuntamento si rinnovi nel tempo -auspica Marco Tajana, presidente del Legnano Basket- e diventi un’occasione in cui la pallacanestro sia inglobata in un contenitore di intrattenimento più ampio». Durante la partita saranno infatti previste coreografie, giochi e sfide tra le due squadre tutto con lo scopo di rendere l’evento ancora più partecipato e sarà arricchito da molte iniziative collaterali. Ad esempio «durante la serata i poster delle due squadre potranno essere acquistati dai tifosi con un’offerta libera che sarà devoluta al Ponte del Sorriso».

Con 350 volontari e circa 10.000 bambini assistiti ogni anno il Ponte del Sorriso svolge una missione importantissimi. «Noi crediamo che oltre a curare le malattie -spiega la presidente della fondazione, Emanuela Crivellaro – dobbiamo fare in modo che la parte sana del bambino continui ad esistere. Ogni bambino malato deve rimanere lo stesso bambino di prima, nonostante il problema di salute» sperando che «il sorriso che aveva prima della malattia ce lo abbia anche dopo. Voi promuovendo queste iniziative avete scelto di sostenere il sorriso dei bambini che sono in ospedale».

I biglietti per il match saranno in vendita esclusiva per gli abbonati delle due squadre fino al 9 febbraio mentre dal giorno dopo saranno disponibili per tutti. Il costo varia tra i 5 e i 10 euro e potranno essere acquistati in prevendita online o direttamente la sera del match. I ragazzi fino a 18 anni non pagano.