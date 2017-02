BCC Cup, la soddisfazione degli organizzatori

Pallacanestro Varese 2016 2017

La partita disputata ieri sera – martedì 21 – al PalaBorsani di Castellanza tra TWS Legnano e Openjobmetis Varese (QUI il nostro articolo) ha avuto come principale vincitore il Ponte del Sorriso Onlus, l’associazione che si occupa dell’assistenza dei bimbi in ospedale presieduta da Emanuela Crivellaro.

Al “Ponte del Sorriso” era infatti destinato l’incasso complessivo della serata, derivante sia dalla vendita dei biglietti, sia dalla quota garantita dallo sponsor principale (la Banca di Credito Cooperativo di Busto Garolfo e Buguggiate) che ha raddoppiato quanto versato ai botteghini per un totale di 10mila euro.

A consegnare il maxi assegno simbolico a Emanuela Crivellaro, sono stati il presidente della BCC Roberto Scazzosi, Marco Tajana presidente del Legnano Basket Knights e Riccardo Polinelli membro del CdA della Pallacanestro Varese. «Il nostro grazie arriva direttamente dai bambini», ha detto Crivellaro. «LaBCC Cup ha scelto il sorriso dei bambini in ospedale. A tutti un grazie grande per il prezioso supporto che avete dato e dimostrato per proseguire nella nostra attività al fianco dei più piccoli».

«La BCC Cup è la testimonianza concreta quando un territorio è capace di fare rete i risultati si raggiungono», osserva il presidente della BCC Scazzosi. «In una serata di grande sport, dove le due squadre non hanno fatto mancare l’agonismo e lo spettacolo, l’Altomilanese e il Varesotto hanno dimostrato di condividere il grande valore della solidarietà. Questo ci spinge a proseguire su questa strada facendo della BCC Cup un appuntamento periodico, un momento dove il territorio si ritrova per sostenere un progetto secondo quello spirito di cooperazione e mutualità che è la base delle banche di credito cooperativo. Nell’anno del 120esimo di fondazione del nostro istituto di credito di è piaciuto dare vita ad un’iniziativa bella, partecipata ma soprattutto coinvolgente».

«Siamo veramente orgogliosi di aver dato vita ad una bellissima serata di sport e beneficenza organizzata alla perfezione dagli amici del Legnano Basket Knights insieme alla Pallacanestro Varese e alla BCC di Busto Garolfo e Buguggiate», dice Riccardo Polinelli, membro del CdA della Pallacanestro Varese. «Lavorare insieme con il nobile obiettivo di dare una mano concreta alla fondazione Il Ponte del Sorriso onlus è stato sicuramente stimolante e gratificante. Un ringraziamento particolare va quindi ai tanti tifosi di Legnano e di Varese che sugli spalti del PalaBorsani di Castellanza hanno partecipato numerosi e con entusiasmo a questa prima edizione della BCC Cup, un appuntamento che verrà sicuramente replicato nei prossimi anni».

«Sono contento per questa iniziativa. È andato tutto molto bene partendo dall’incasso che ci permetterà di dare una grossa mano al “Ponte del Sorriso”, passando dalla parte di entertainment, arrivando al risultato sportivo, comunque relativo nell’ambito di questa manifestazione», commenta Marco Tajana il presidente del Legnano Basket Knights. «Credo che sia stato il primo capitolo di quello che diventerà un appuntamento fisso della stagione; sicuramente è stato un esempio di come due società possono lavorare insieme per il bene della pallacanestro, nel senso più generale e globale del termine. Ringrazio chi ha lavorato sia a Legnano, sia a Varese per la riuscita della serata».