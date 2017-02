Pallacanestro Varese 2016 2017

Match benefico al PalaBorsani di Castellanza, a favore del Ponte del Sorriso: in campo i padroni di casa della TWS Knights Legnano e la Openjobmetis di coach Caja.

PRIMO TEMPO

Un paio di magie iniziali di Raivio vengono subito suturate da tre triple di Johnson: è lui l’autore del sorpasso a metà primo periodo (10-15). Varese scappa quando anche Maynor colpisce da fuori (+8), poi l’attacco si inceppa ma sulla sirena la squadra di Caja resta avanti di 5 punti (15-20).

Due triple di Maiocco riavvicinano gli Knights che però con il secondo quintetto subiscono la forza fisica di Kangur e Anosike e tornano a correre con 5 punti di Avramovic, in campo con tre falli (23-33). Bulleri e Johnson mandano la Openjobmetis al +14 ma le solite palle perse (nell’ordine: sfera non trattenuta, passi, sfondamento) permettono alla Tws di ritornare in scia con i punti di Raivio e Maiocco. Il guizzo di Pelle su assist di Maynor vale il 30-40 della pausa lunga.

IL SECONDO TEMPO

Mosley e Pelle si rispondono a suon di schiacciate, Raivio da 3 brucia la retina e costringe Caja alla sospensione (42-47): bravo ancora Pelle a infilare 6 punti consecutivi seguiti da un contropiede di Johnson e dal timeout, stavolta di Ferrari (42-55). La spallata è di quelle toste, anche perché la Openjobmetis stavolta difende “da Serie A” e non soffre di amnesie offensive, anzi: la staffilata di Johnson vale il 46-62 della terza pausa.

LA BENEFICENZA

Nell’intervallo è stato consegnato ai responsabili della Fondazione Ponte del Sorriso l’assegno gigante con l’ammontare del ricavato della serata, e cioè l’incasso al botteghino e raddoppiato dalla Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate, sponsor dell’evento. La cifra raccolta e consegnata a Emanuela Crivellaro, presidente della Onlus varesina, è stata di diecimila euro.