Bebe Vio tira di scherma (e di autografi) a Busto Arsizio

La campionessa olimpica Bebe Vio all'Accademia Andrea Felli di Busto Arsizio accolta come una star. Vince la sua gara e firma autografi

Bebe Vio è ormai un’icona dello sport paralimpico e uno spot per la scherma tutta. Lo testimoniano le decine di giovani e meno giovani che si sono accalcati al banchetto degli autografi per farsi firmare una cartolina o un libro della campionessa paralimpica che oggi, domenica, è tornata in pedana per partecipare alla tappa bustocca dei campionati italiani, naturalmente vincendo la sua gara.

Agorà della scherma strapiena

L’accademia della scherma Andrea Felli (gestita dalla storica società Pro Patria Scherma) ha ospitato il primo weekend di gare con le prove del circuito europeo under 23 di spada maschile e femminile e la seconda prova del circuito nazionale dei campionati paralimpici dove è stata protagonista Bebe Vio. Oltre cento gli atleti disabili che hanno preso parte alla competizione e centinaia gli schermidori e le schermitrici provenienti da diversi paesi europei che hanno calcato le pedane della sala gemella e del salone delle feste. Il prossimo weekend toccherà ai 600 atleti master alle tre armi in pedana il 17 e il 18 febbraio.

Bebe Vio superstar

L’atleta veneziana è stata accolta e salutata anche dall’amministrazione bustocca che era presente con in testa il sindaco Emanuele Antonelli, l’assessore allo sport Stefano Ferrario, l’assessore alla cultura Paola Magugliani e il consigliere comunale Alessandro Albani.