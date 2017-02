Beccalossi: “Nuovo commissariato a Sesto San Giovanni”

polizia volante generica

“Realizzare a Sesto San Giovanni un nuovo Commissario per consentire agli agenti della Polizia di lavorare in un ambiente più moderno e funzionale”. Viviana Beccalossi, assessore regionale al Territorio, Urbanistica, Difesa del suolo e Città metropolitana, si rivolge così al ministro dell’Interno, Marco Minniti, rispondendo indirettamente alle notizie che arrivano dalla Germania, secondo cui il governo tedesco avrebbe deciso di non attribuire alcuna onorificenza ai due agenti della Polizia di Sesto San Giovanni che hanno catturato il terrorista della strage di Berlino Anis Amri, a causa di alcuni post pubblicati sui loro profili Facebook.

NUOVO COMMISSARIATO – “Non cado nella provocazione di chi ancora rosica per lo schiaffone subito dalla nostra Polizia – prosegue Viviana Beccalossi – e tengo a precisare che dall’Italia nessuno ha chiesto niente ai tedeschi. Colgo però l’occasione per proporre al Ministero dell’Interno di valutare con attenzione la possibilità di costruire, come si parla da tempo, un nuovo Commissariato a Sesto San Giovanni al posto dell’attuale struttura usurata e obsoleta”. “Sarebbe – aggiunge l ‘assessore ragionale – il riconoscimento più alto e tangibile non solo per i due agenti, ma per tutti i rappresentanti delle Forze dell’ordine di Sesto San Giovanni e dell’intero Paese che, come confermato proprio venerdì nella mia Brescia dal Capo della Polizia Franco Gabrielli, spesso lavorano con organici sottodimensionati e con mezzi inadeguati”.

AREE FALCK – “Fra l’altro – spiega Viviana Beccalossi – a Sesto San Giovanni stanno partendo i cantieri per il recupero dei terreni che ospitavano le acciaierie Falck, si tratta di una delle aree dismesse più grandi d’Europa e ci sarebbero dunque gli spazi e gli strumenti urbanistici necessari per costruire un nuovo Commissariato”. “Per quanto di nostra competenza, Regione Lombardia è disponibile a collaborare – conclude l’assessore Beccalossi – mi auguro che il Ministero dell’Interno, il Comune di Sesto San Giovanni e la Città metropolitana con il sindaco Giuseppe Sala prendano in considerazione questa idea e ci si attivi per realizzare qualcosa che, nel concreto, vale molto di più di una medaglietta tedesca”.