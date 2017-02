Bellaria: “Lo studio per le Fattorie Visconti servirà a partecipare ai bandi”

Visite guidate per un week end all'interno dello storico spazio sommese con manifestazione e spazi espositivi

Il buon risultato raggiunto dalle Fattorie Visconti di Somma Lombardo nel censimento nazionale “Luoghi del Cuore” 2016 del FAI ha riaperto le riflessioni su un luogo che tutti desiderano recuperare nonostante l’operazione sia molto complicata.

Il Comitato Antiche Fattorie Visconti ha di nuovo sollecitato tutti gli attori coinvolti a massimizzare gli sforzi e il sindaco Stefano Bellaria ha raccolto la riflessione e rilancia: «vogliamo rassicurare il Comitato che da anni si batte per la tutela delle Ex Fattorie Visconti – spiega il primo cittadino -: l’amministrazione, tramite la sua controllata Spes che ha in gestione l’immobile, vuole partecipare a tutti i bandi disponibili al fine di recuperare le risorse necessarie per la sua ristrutturazione. Per questo Spes ha commissionato ad un importante operatore del settore uno studio finalizzato ad individuare quali attività di carattere artigianale, commerciale e sociale potrebbero essere collocate all’interno delle fattorie, tenendo conto anche della loro futura sostenibilità economica».

Bellaria ha spiegato che si tratta di una condizione preliminare per poter concorrere all’assegnazione dei bandi: «A breve conosceremo i risultati e si procederà alla stesura del progetto “preliminare” di recupero. Infatti solo con un’idea precisa sulla destinazione delle fattorie e con un progetto di massima possiamo partecipare ad un bando con la concreta speranza di ottenere un finanziamento. Sapere che questo luogo è il primo nel cuore dei varesotti ci rende orgogliosi e soprattutto ancora più determinati nel voler riportare le Ex fattorie Visconti al loro originario splendore».