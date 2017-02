Bene confiscato di via Quintino Sella, ora è del Comune

mafia antimafia

Il bene confiscato alla mafia in via Quintino Sella è stato acquisito dal Comune. Esulta per bene l’acquisizione dell’immobile di via Quintino Sella. Esulta il consigliere comunale del Pd Massimo Brugnone: «Adesso avanti con i progetti con le scuole per deciderne il riutilizzo» – ha dichiarato su Facebook.

L’assessore ai Servizi Sociali Miriam Arabini ha risposto all’interrogazione del Pd sullo stato dell’arte dei beni confiscati presenti in città: «Il 19 gennaio il Comune è finalmente entrato in possesso del bene confiscato in via Quintino Sella» – ha risposto l’assessore.

Brugnone ora chiede che venga preso in considerazione il lavoro che, già da un anno, grazie all’impegno della Fondazione Scopelliti guidata da Rosanna Scopelliti, è in corso all’ITE “E. Tosi” dove si sta portando avanti un progetto per arrivare a un’ipotesi di riutilizzo di questo bene. Quest’anno si è aggiunto l’impegno del Liceo Scientifico “A. Tosi” e del Liceo Artistico “P. Candiani” per arrivare a portare all’Amministrazione maggiori idee.

L’assessore Arabini ha anche annunciato di aver già inoltrato all’Agenzia Nazionale dei Beni confiscati alla mafia la richiesta di poter entrare in possesso anche dell’appartamento in via Adua e dell’autorimessa in via Maino.

All’assessore vanno anche i complimenti del consigliere democratico: «Bene l’impegno che l’Assessore Arabini ha messo nero su bianco nella sua risposta alla nostra interrogazione dell’intenzione di attivare un percorso per il riutilizzo sociale, così come prevede la legge. Come sempre detto, anche da opposizione, noi continuiamo con il nostro lavoro di proposta a supporto delle buone iniziative da mettere in atto in città».