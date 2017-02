“Bene il dietrofront di Provincia sulla gestione degli autovelox”

autovelox apertura nuova

Riceviamo e pubblichiamo la nota a firma del consigliere provinciale Giuseppe Taldone in merito alla questione degli autovelox

Non possiamo che apprezzare il chiaro passo indietro da parte dell’amministrazione provinciale per ciò che riguarda la gestione privata degli Autovelox sulle strade della nostra provincia.

Il project financing approvato dal Presidente Vincenzi per consentire tutto ciò, ci è sembrato da subito pieno di criticità e poco convincente.

Affidare al privato per ben undici anni di fila sia la gestione dei multanova che la possibilità di erogare multe, ci è apparsa una soluzione sbagliata finalizzata fondamentalmente a far cassa ai danni dei cittadini.

Inaccettabile soprattutto in considerazione del fatto che la decisione è stata presa unilateralmente, senza alcuna discussione né in Consiglio provinciale, né in Assemblea dei Sindaci.

Personalmente mi aspetto che al provvedimento tecnico di sospensione del bando, segua quello politico di annullamento dello stesso mediante delibera presidenziale.

Non vorrei che, in assenza di quest’ultimo, si cerchi solo di guadagnare un po’ di tempo per riproporre e far passare il tutto più in là magari sotto traccia.

Probabilmente si sta cercando una formula elegante per cercare di uscire da questo impiccio che, giorno dopo giorno, non può che creare inevitabile imbarazzo a chi l’ha proposto.

D’altra parte se non avessimo sollevato il problema oggi forse ci troveremmo una società privata di sceriffi sguinzagliata in giro per la provincia, alla ricerca del malcapitato di turno per sanzionarlo. Ci sono altre modalità per gestire il tema della sicurezza stradale. Le logiche di cassa, che nello specifico sarebbero a tutto vantaggio del vincitore del bando, non devono condizionare la bontà delle soluzioni che un amministratore coscienzioso deve adottare nell’esclusivo interesse dei suoi concittadini.

Giuseppe Taldone – Consigliere provinciale