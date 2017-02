Beppe Grillo al teatro Galleria con il suo spettacolo

Tempo libero generica

Un nuovo tassello si aggiunge a comporre il mosaico della stagione del Teatro Galleria. A completare il quadro si aggiunge infatti “Grillo vs Grillo 2017 update”, lo spettacolo con il quale il comico genovese sta riempiendo i teatri di tutta Italia.

Lo spettacolo è un confronto tra il Grillo comico ed il Grillo politico, due entità incompatibili, ma racchiuse in un unico corpo. Il primo che fa incazzare il secondo perché fa perdere i voti di quelli che non hanno capito la battuta. E il politico che fa incazzare il comico perché quando parla non c’è la battuta.

Sul palco le due versioni di Beppe Grillo si confrontano e si sfidano, finché alla fine non ne rimarrà soltanto uno. Risolvendo così anche il problema della divisione dell’incasso.

Una carriera iniziata in televisione negli anni Ottanta, fino all’allontanamento da “Fantastico 7” per una battuta sul Partito socialista, e proseguita negli anni Novanta nei teatri di tutta Italia. Dove Beppe Grillo ha iniziato a portare testi dedicati a tematiche ambientaliste e sempre più politiche. Spettacoli che contenevano in nuce quello che poi è diventato il Movimento 5 Stelle, seconda forza nel Paese alle politiche 2013, del quale Grillo ricopre il ruolo di capo politico.

Lo spettacolo, in programma venerdì 5 maggio, avrà inizio alle 21. I biglietti sono in vendita a partire da 25 euro e possono essere acquistati presso il Disco Store di piazza San Magno oppure in rete sul circuito TicketOne.