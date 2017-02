Bernadette, il cammino italiano delle reliquie parte da Cuveglio

Bernadette, la Santa di Lourdes a Cuveglio

«È un dono. Tutto è in realtà un grandissimo dono che ci è stato fatto». Don Gianluigi Bollini, parroco di Canonica, a Cuveglio, lascia trasparire un pizzico di emozione per quanto avverrà martedì prossimo in questo paese della Valcuvia, toccato dalla santità per via della presenza delle reliquie di Bernadette Soubirous, la santa di Lourdes.

Un dono doppiamente importante non solo per via della fede, ma anche perché sarà da qui, da questo lembo della diocesi di Como che avrà inizio il percorso italiano dell’urna che contiene parte delle reliquie della santa.

Una storia che ebbe inizio l’11 febbraio 1858, quando Bernadette Soubirous, appena quattordicenne, assieme a una sorella e a un’amica ebbe la prima visione di “una piccola signora giovane” vicino alla grotta di Massabielle, poco fuori Lourdes, una città nell’estremo ovest della Francia non distante dal confine spagnolo. Nacque il mito di Lourdes, punto di riferimento per una fede fortissima e la devozione a Bernadette, santa protettrice degli ammalati e la patrona di Lourdes, che viene ricordata il 16 aprile.

Beata nel 1925, la canonizzazione seguì nel 1933 durante il pontificato di Pio XI.

Un passaggio obbligato, il ricordo di questa santa e dei luoghi da cui partì, nell’800, questa storia di fede e mistica. Perché proprio dalla grotta di Lourdes domenica prossima, 26 febbraio, avrà inizio il percorso che porterà le reliquie contenute nell’urna in Valcuvia: tutto dopo un Rosario che darà il via al viaggio di pellegrinaggio: migliaia di chilometri in compagnia dei Cappellani della grotta, sacerdoti nominati a Lourdes. Uno di loro, don Giovanni Illia, della diocesi di Como, guiderà la spedizione fino alla provincia di Varese.

«L’arrivo a Cuveglio è previsto per martedì28 febbraio – spiega don Bollini – . L’urna, e la statua che si muoverà con essa verrà posizionata all’interno della chiesa parrocchiale vicino alla riproduzione della grotta di Lourdes» (nella foto sotto, il punto esatto dove troverà posto la reliquia).

Per questo in paese fervono i preparativi, accompagnati dall’emozione per un’icona cristiana molto sentita in valle, dove è presente un gruppo Unitalsi a Cittiglio, dedito ai pellegrinaggi proprio a Lourdes e anche un gruppo scout molto vicino alla figura di Santa Bernadette.

In molti aiuteranno la riuscita dell’evento: tutte le istituzioni, a partire dall’amministrazione comunale, ma anche gli alpini, le forze dell’ordine e le parrocchie dei vicariati vicini.

«La protezione civile ci darà una mano perché abbiamo pensato di tenere aperta la chiesa fino alle 24 per la preghiera personale la sera di mercoledì», conclude il parroco.

L’urna di Bernadette ripartirà per il pellegrinaggio alle 17.30 di giovedì, non prima della celebrazione della messa per gli ammalati, prevista per le 15.30 del 2 marzo.

IL PROGRAMMA DELLA TRE GIORNI

Martedì 28 febbraio 2017

Arrivo dell’Urna in serata

Mercoledì 01 marzo 2017

ore 8.00 Lodi mattutine e preghiera personale

dalle 10.00 alle 12.00 Confessioni

ore 15.00 Santo Rosario

ore 16.30 Liturgia della Parola e imposizione delle

Ceneri (in particolare per i ragazzi)

ore 18.00 Vespri

ore 20.30 Santa Messa e imposizione delle Ceneri

LA CHIESA RESTERÀ APERTA FINO ALLE ORE 24.00 PER LA PREGHIERA PERSONALE

Giovedì 02 marzo 2017

ore 8.00 Santa Messa

dalle ore 9.00 alle 12.00 Confessioni

ore 12.00 Preghiera dell’Angelus

ore 15.00 Santo Rosario

ore 15.30 Santa Messa con gli ammalati

ore 17.30 Santo Rosario e partenza dell’Urna