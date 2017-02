Bernadette, le reliquie in viaggio da Lourdes per la Valcuvia

Foto varie

C’è una laboriosa aria di attesa a Cuveglio per accogliere nella giornata di domani, 28 febbraio, le reliquie di Santa Bernadette Soubirous.

La Santa di Lourdes verrà celebrata dalla cittadina di fondovalle che da domani e per i prossimi tre giorni si trasformerà in una piccola capitale della fede, con la chiesa addobbata a festa e aperta fino alla mezzanotte e i tanti fedeli che non aspettano altro di incontrare le reliquie per una preghiera o una richiesta speciale.

L’arrivo dell’urna e della statua della santa è prevista a partire dal pomeriggio ma ancora non si ha un orario preciso.

Saranno le campane, come ha fatto sapere don Gianluigi Bollini, ad annunciare ai fedeli l’arrivo della spedizione che dai Pirenei francesi giungerà a Canonica per aprire da qui (siamo in diocesi di Como) il tour in terra italiana dell’urna.

Oggi, lunedì si sta lavorando alla sistemazione della chiesa dedicata a San Lorenzo: verrà posto uno speciale banchetto nel presbiterio a sinistra dell’altare, proprio vicino ad una raffigurazione della grotta di Lourdes.

IL PROGRAMMA DELL’EVENTO