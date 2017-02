Biggiogero non risponde alle domande del giudice

Alberto Biggiogero in tribunale (il testimone del caso Uva) (inserita in galleria)

Alberto Biggiogero si è avvalso della facoltà di non rispondere. Sabato mattina, 18 febbraio, durante l’udienza di convalida del fermo, su suggerimento del suo legale, l’avvocato Stefano Bruno, ha scelto di non rispondere ad alcuna domanda.

L’uomo che ha ucciso il padre Ferruccio con tre coltellate, il supertestimone del processo Uva, non sarebbe abbastanza lucido da fornire indicazioni precise su quel che è accaduto la notte della tragedia.

L’intenzione dell’avvocato sarebbe ora quella di chiedere una misura restrittiva più compatibile con lo stato psicofisico di Alberto Biggiogero; il gip del Tribunale di Varese Anna Giorgetti non ha ancora preso una decisione e quindi per ora l’uomo resta in carcere.

Si attende intanto comunicazione sulla data dei funerali di Ferruccio Biggiogero, esequie che saranno in forma privata.