Bim Bum Bart, si gioca con l’arte

Eventi

Appuntamenti per giocare, divertirsi e imparare con l’arte contemporanea a Villa Panza dove anche questo fine settimana, domenica 10 febbraio, si terrà l’appuntamento con “Bim Bum Bart – Laboratori creativi”.

L’inizio del laboratorio è in programma per le 15 (durata 2 ore) e il titolo è “Quadri in movimento!”. Un percorso entusiasmante alla scoperta dei quadri in movimento di Robert Wilson e delle opere della collezione Panza. In laboratorio aguzzeremo l’ingegno per realizzare un quadro dinamico. Per bambini dai 4 ai 12 anni.

L’incontro consiste in una prima parte teorica e interattiva, supportata dalla visione di alcun esposte a Villa Panza – video portrait di Robert Wilson, quadri di David Simpson e installazioni di Dan Flavin – supportati da stimoli multisensoriali.

Durante il laboratorio ogni bambino realizzerà un curioso quadro dinamico: utilizzando la propria fantasia e creatività i bambini apriranno delle finestre nel foglio di base… per creare delle vere e proprie immagini mobili dalle mille forme e colori. Materiali utilizzati: cartoncini, pellicola trasparente, cartoncini, colle, forbici.

L’appuntamento successivo è per domenica 26 febbraio con “Maschere di colori!”. I personaggi dei video portraits di Robert Wilson e i colori di Villa Panza ispireranno per realizzare speciali maschere per il Carnevale. Per bambini dai 4 ai 12 anni, durata 2 ore.

L’incontro consiste in una prima parte teorica e interattiva, supportata dalla visione dei video portrait esposti a Villa Panza supportati da stimoli multisensoriali, in cui vengono presentati l’opera dell’artista e i protagonisti dei suoi video ritratti e da una seconda parte, in laboratorio, durante la quale i bambini avranno la possibilità di realizzare speciali maschere ispirandosi ai protagonisti delle opere di Wilson. L’incontro terminerà con una performance di gruppo nella quale i piccoli artisti mascherati verranno fotografati come in un tableau vivant. Materiali: cartoncini, colori, stoffe, acetati colorati, carte di diverse grammature.