Bitcoin e “finanza smart”: l’economia digitale a Radio 24

La Financial technology, l’offerta di servizi finanziari innovativi attraverso la Rete, detta anche Fintech, è protagonista di Smart City, il programma di Maurizio Melis dedicato all’innovazione in onda dal lunedì al venerdì su Radio 24 alle 20.50, per una settimana a partire da ieri, 27 febbraio.

Negli ultimi anni centinaia di start-up in tutto il mondo si sono affermate facendo concorrenza ai servizi finanziari tradizionali e aprendo nuovi mercati con servizi che, erogati in modo tradizionale, non sarebbero remunerativi: si va dal mondo dei prestiti e dei contratti assicurativi alle gestioni patrimoniali e finanziarie fino ai sistemi di certificazione.

Espressioni come Bitcoin, blockchain, social lending, smart contracts, robo-advisor, sono alcune delle parole chiave da conoscere per comprendere questa industria nascente, che inevitabilmente implicherà opportunità e minacce, ma che in ogni caso è destinata a cambiare il mondo della finanza. Tutte queste parole da ieri sera fino al 3 marzo, sono al centro delle puntate del programma di Melis, “Smart City, voci e luoghi di innovazione”, in onda dal lunedì al venerdì su Radio 24 alle 20.50.